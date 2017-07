CMA CGM kan måske snart vinke farvel til den tyrkiske Yildirim-familie som storaktionær. Det fortæller overhovedet Robert Yuksel Yildirim i et interview med nyhedsbureauet Bloomberg News.



Yildirim Holding, familiens selskab, ejer 24 pct. af det franske containerrederi, har hyret en kinesisk investeringsbank til at finde en køber - enten fra Asien eller landene omkring Den Persiske Golf - til at købe sig ind i CMA CGM, der er verdens tredjestørste containerrederi efter A.P. Møller-Mærsk og MSC.



"Vi vil enten gå fuldstændig ud af vores investering eller blive som almindelig aktionær," siger Robert Yuksel Yildirim til Bloomberg News.



Yildirim-gruppen har tidligere forsøgt at sælge sine aktier, der blev købt i 2010 og 2011, tilbage til Saadé-familien, der styrer CMA CGM, men det mislykkedes. En børsnotering af selskabet har også været på tale ad flere omgange, men er angiveligt taget af bordet nu.



Yildirim står ifølge eget udsagn til en stor gevinst på beholdningen, da aktierne blev købt for 600 mio. dollar og nu er værdisat til mellem 2,5 og 3 mia. dollar, siger formanden til Bloomberg News.



/ritzau/FINANS