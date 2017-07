Vestas får ros af britisk storbank: Langt mere momentum end rivalerne

Vestas går ud af andet kvartal med flere længder ned til rivalerne, når det gælder momentum på ordreindgangen. Det skriver analytikerne fra Barclays i en optakt til de kommende kvartalsregnskaber i vindmøllebranchen.Den danske vindmølleproducent høstede mere end 1 gigawatt (GW) i nye ordrer på årets sidste dag og kom dermed op over 4 GW indtil videre i år - og er endda foran, hvor selskabet var på samme tidspunkt af rekordåret 2016. Barclays har oven på den ordrestrøm øget sit estimat for Vestas' samlede bestillinger i 2017 med 0,6 GW til 9,5 GW, hvilket er 0,3 GW over seneste konsensusestimat fra Ritzau Estimates.Til sammenligning er Siemens Gamesas ordreindgang stadig svag, skriver Barclays, og Nordex og Senvion har også udsigt til svagere tal i andet kvartal set i forhold til sidste år. Analysen fra Barclays er dog skrevet inden torsdagens ordre på 752 MW til Siemens Gamesa fra Dong Energy.For Vestas' vedkommende noterer Barclays sig dog, at de fleste ordrer gælder møller, der først skal leveres i 2018 senere, og derfor er der nok ikke udsigt til en opjustering af 2017-prognosen i det kommende kvartalsregnskab, som formentlig også vil byde på første resultatfald i mere end tre år. Men underliggende går det stadig godt, mener analytikerne."Det er nu mindre sandsynligt, at svag indtjening i andet kvartal vil svække aktien, men hvis det gør, taler vi for at købe mere op i aktien. Vestas' prisniveau er fortsat robust i vores øjne."Barclays har anbefalingen "overvægt" og kursmålet 675 kr. for Vestas, der torsdag handles i kurs 618,50 kr. Til gengæld siger banken "ligevægt" til aktier i Siemens Gamesa og Senvion, mens Nordex får den negative anbefaling "undervægt"./ritzau/FINANS