Britiske Reckitt Benckiser (RB), der står bag en myriade af kendte forbrugervarer inden for især rengøring, nedjusterer torsdag sine forventninger. Selskabet blev sidste uge ramt af samme hackerangreb, Petya, der har lammet dele af A.P. Møller-Mærsk, og det koster på indtægterne. "Angrebet forstyrrede selskabets evne til at producere og distribuere produkter til kunder på en række markeder på tværs af RB. Som konsekvens af dette var vi ikke i stand til at sende og fakturere visse ordrer til kunderne før udgangen af andet kvartal," skriver selskabet i en opdatering torsdag.Angrebet - kombineret med en ny skat i Indien - betyder, at RB nu regner med et fald i omsætningen på 2 pct. i andet kvartal, målt på sammenlignelig basis, mens udviklingen havde været flad, hvis man rensede for angrebet og den nye skat.På helårsbasis er salgsvæksten desuden nedjusterer til 2 pct. mod tidligere 3 pct., skriver RB, der har mærker som Cillit Bang, Strepsils, Airwick og Durex i stalden."Vi forventer, at noget af den tabte omsætning fra andet kvartal vil blive genvundet i tredje kvartal. Men de fortsatte problemer i produktionen på nogle fabrikker betyder, at vi også forventer at tabe noget af omsætningen permanent," erkender selskabet. Der er nemlig fortsat et antal RB-fabrikker, der ikke er oppe i fulde omdrejninger.På lignende vis har A.P. Møller-Mærsk døjet med problemer inden for især shippingselskaberne Maersk Line og Damco samt i havnedivisionen APM Terminals, som ikke alle er løst endnu efter angrebet sidste tirsdag. Mærsk har indtil videre afvist at sætte tal på de økonomiske konsekvenser, men analysehuset Alphaliner anslår et tab på mere end 50 mio. dollar.RB-aktien falder 2,3 pct. på børsen i London til 75,27 pund.Også selskaber som franske St. Gobain og britiske WPP har været nedlagt af Petya-angrebet i den seneste uges tid./ritzau/FINANS