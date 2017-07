Pengetanke scorer milliardgevinst på FLSmidth

De i forvejen stenrige pengetanke Novo Holdings og Lundbeckfonden kan være godt tilfredse med deres milliardinvesteringer i FLSmidth. Fondene står til at have scoret en gevinst på omkring 2 mia. kr. på investeringerne i det pressede cement- og mineselskab.



Det skriver Jyllands-Posten.



Det så ellers ikke lovende ud, da Novo Holdings og Lundbeckfonden sprøjtede milliarder i det kriseramte cement- og mineselskab, der gennemgik en årelang nedtur på sine markeder.



Skåret 1100 stillinger væk



Men under nedturen har FLSmidths topchef, Thomas Schulz, formået at trimme virksomheden blandt andet ved at fjerne 1100 stillinger ved en global fyringsrunde. Det har nu har ført til en markant stigning i kursen på en FLS-aktie.



Hverken Novo Holdings eller Lundbeckfonden har på nuværende tidspunkt intentioner om at sælge deres aktieandele.



"Lundbeckfonden er en langsigtet investor, og det har fra begyndelsen været klart, at vi ikke foretog investeringen for at score en kortsigtet gevinst. Vi ser stadig FLSmidth som en attraktiv, langsigtet investering," siger formanden i Lundbeckfonden, Jørgen Huno Rasmussen, til Jyllands-Posten.



Milliardgevinst



Ifølge Jyllands-Postens beregninger har Lundbeckfonden, der ejer 10 pct. af FLS-aktierne, med dagens kurs opnået en gevinst, der svarer til 700 mio. kr., mens Novo Holdings med 14,9 pct. af aktieposten har scoret, hvad der svarer til 1,2 mia. kr.



Dertil har de to fonde i alt tjent omkring 120 mio. kr. i skattefrit udbytte.



/ritzau/FINANS