Sodexo, der er ISS' franske konkurrent, skuffer i sit regnskab for tredje kvartal af 2016/17 og nedjusterer endnu engang forventningerne til hele regnskabsåret.



I tredje kvartal har Sodexo haft organisk vækst på 1,5 pct., hvilket ramte et godt stykke under forventningen på 2,5 pct. ifølge et analytikerestimat fra Bloomberg News.



I årets første ni måneder har det franske selskab i alt haft en omsætning på 16 mia. euro og organisk omsætningsvækst på 0,5 pct.



Selskabet forventer for hele det skæve regnskabsår 2016/2017 nu en organisk vækst på mellem 1,5 og 2 pct. Det er en anden nedjustering i år, efter at selskabet i april nedjusterede til 2,5 pct. fra de oprindelige forventninger om en vækst på 3 pct.



Særligt i Nordamerika har væksten været værre end ventet.



"Regnskabet for tredje kvartal var i tråd med andet kvartal, men stadig skuffende, særligt i sundheds- og universitetsdivisionen i Nordamerika og virksomheds- og administrationsdivisionen i Europa," skriver Sodexos administrerende direktør, Michel Landel, i regnskabet.



"På den anden side ser vi bedring i andre områder. Energi- og ressourcedivisionen er blevet positiv i tredje kvartal. Frankrig er også i bedring, og Asien, Latinamerika, særligt Brasilien, er fortsat stærke," skriver Michel Landel.



Sodexo venter i regnskabsåret 2017/2018 organisk vækst på 2,5 pct. til 3 pct.



Aktien falder på børsen i Paris torsdag 5,5 pct.



/ritzau/FINANS