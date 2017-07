Nets hyrer amerikansk storbank til at håndtere bejlere

Efter mindst to henvendelser fra interesserede købere, har betalingsselskabet Nets nu hyret rådgivning fra den amerikanske storbank JPMorgan.



Det skriver Berlingske.



Valget faldt på JPMorgan, efter at investeringsbanken oprindeligt rådgav de danske banker, som i 2014 solgte Nets til de amerikanske kapitalfonde Bain og Advent for 17 mia. kr.



Ifølge nyhedsbureauet Bloomberg News har den amerikanske kapitalfond Hellman & Friedman undersøgt et muligt købstilbud på den danske betalingsgigant, mens Berlingske har oplysninger om flere henvendelser til Nets-bestyrelsen.



Nets bekræftede i weekenden købsinteressen, og siden er aktien steget med på 14 pct. til kurs 147.



Efter betalingsselskabets børsnotering i september 2016 har aktierne ligget væsentligt under noteringskursen på 150 kr., men med de seneste dages stigninger er kursen næsten tilbage på det gamle niveau.



Børsnoteringen af Nets i efteråret skabte røre, da 70 ansatte fik et optionsprogram, som betyder, at de kan komme til at dele et beløb på over to mia. kr. Alene topchef, Bo Nilsson, stod ved noteringen til at tjene et beløb på over en halv mia. kr.



/ritzau/FINANS