Dong vælger Siemens Gamesa-møller til kæmpe hollandsk projekt

Det bliver det nyfusionerede Siemens Gamesa, der kommer til at levere vindmøller til Dong Energys store hollandske havvindmøllepark. Det fortæller Dong i en pressemeddelelse torsdag.



Dong vandt i juli sidste år retten til at udvikle Borssele 1 og 2 i Nordsøen ud for den hollandske kyst, og det er altså multinationale Siemens Gamesa, der har en del af sin base i Danmark, der har fået bestillingen.



Parken får en samlet kapacitet på 752 megawatt (MW), som vil blive opfyldt af 94 eksemplarer af Siemens Gamesa 8 MW-havvindmølle. Nacellerne til projektet vil blive produceret på selskabets fabrik i Cuxhaven i Tyskland, mens vingerne vil blive støbt i Hull på den engelske østkyst.



Borssele 1 og 2, der forventes at kunne dække en million hollandske husstandes elforbrug, skal efter planen være i drift inden udgangen af 2020, oplyser Dong Energy, som med projektet for første gang har bevæget sig ind på det gryende hollandske offshore-marked.



Dong er verdens største udvikler af offshore vindmølleparker og har igennem de seneste år bestilt store partier af møller fra både Siemens Gamesa - dengang bare Siemens - samt MHI Vestas, der ejes 50 pct. af Vestas.



/ritzau/FINANS