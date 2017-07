Maersk Oil stadig i spil til stort iransk oliefelt

Relateret indhold Artikler

Der er fortsat masser af muligheder for Maersk Oil i Iran, selv om den muligvis største præmie er vundet.



For nylig fik franske Total en milliardaftale om at videreudvikle det kæmpe gasfelt South Pars i Den Persiske Golf - i øvrigt et nabofelt til det qatarske Al Shaheen-felt, som Mærsk har arbejdet på i 25 år, inden også den kontrakt blev tabt til Total.



Men South Pars har også et olielag, som der i dag produceres 25.000 tønder olie dagligt fra, og her kan Maersk Oils ekspertise måske komme i spil til en udvidelse. Det forhandler danskerne fortsat om med Irans statsejede olieselskab, NIOC, skriver avisen Financial Tribune.



"Vores forhandlinger om at underskrive en 20-årig aftale har ikke båret frugt endnu. Uanset ser vi optimistisk på, at en langsigtet aftale kan indgås inden marts 2018 for at øge feltets ydelse til op til 120.000 tønder per dag," siger udviklingschef Gholamreza Manouchehri fra NIOC til avisen.



Han udpeger endda Maersk Oil som en særligt egnet kandidat på grund af selskabets erfaringer med teknisk komplicerede olieboringer - blandt andet fra Al Shaheen-feltet, også kendt som North Dome.



Maersk Oil underskrev sidste efterår en hensigtserklæring med NIOC, men i juni blev et forslag til en udviklingsplan for South Pars forkastet af iranerne, da det ikke bød på en god nok udvindingsmodel eller -grad.



Det danske selskab har dog også selv betonet, at det ser potentiale i landet.



