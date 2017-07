Det skriver medierne: Dankort-ejer under angreb

Berlingske Business



Dankort-ejer under angreb



Bestyrelsen i Nets har modtaget mindst to sonderinger af mulighederne for at lægge et købstilbud, der vil betyde en afnotering af selskabet. Nu hyrer Nets den amerikanske storbank JPMorgan til at forsvare sig mod potentielle opkøb. (Forside, side 3)



Amerikanske stater på stribe går til kamp mod høje medicinpriser



Mens præsident Donald Trump tøver med at gribe ind over for tårnhøje medicinpriser, er flere end 30 delstater på vej med lovgivning eller initiativer, der skal bremse prisernes himmelflugt. Det kan blive en stor udfordring for Novo Nordisk. (Side 6)



Jyllands-Posten Erhverv



Stenrige fonde scorer milliarder på FLS-comeback



Der er jackpot til de to medicinalfonde Novo Holdings og Lundbeckfonden, der har scoret ca. 2 mia. kr. på at investere i cement- og mineselskabet FLSmidth. (Forside, side 4-5)



Molslinjen åbner busruter mellem Aarhus og København



Rederiet Molslinjen, der årligt fragter 2,8 mio. danskere med færge mellem Jylland og Sjælland, lancerer en busrute mellem Aarhus Rutebilstation og Hovedbanegården i København. Det sker i samarbejde med busselskabet Herning Turist. (Side 3)



Kina trækker væksten i Chr. Hansen



Med en vækst på 19 pct. er Kina blevet en afgørende motor for væksten i ingredienskoncernen Chr. Hansen. Den asiatiske region trækker den organiske vækst, mens Nordamerika er nummer to med 11 pct. (Side 9)



Børsen



Succesfuldt makkerpar bag kæmpesalg



Ejerne af den fynske liftfabrik TCA Lift sælger ud af selskabet til en investorkreds. Makkerparret Finn Schlitterlau og Thyge Mikkelsen har solgt 65 pct. af aktierne i Odense-virksomheden til Generationsskifte Invest. (Side 8)



Hobbyfirma på vej mod fordobling under ny ejer



Creativ Company, der sælger hobbyartikler, har fået kapitalfonden Capidea ind som hovedaktionær og vil speede væksten op. Målet er klart: Om fem år skal selskabet være dobbelt så stort som i dag og omsætte for en halv mia. kr. (Side 9)



Kursrekord efter stærkt Chr. Hansen-regnskab



Ingrediensvirksomheden Chr. Hansen kom stærkt ud af tredje kvartal, og opjusterer forventningerne til hele året. Chr. Hansen havde endnu et kvartal med en organisk vækst på 10 pct. Nu indsnævres forventningerne til væksten til den høje ende. (Side 11)



/ritzau/FINANS