En række insulinpenne fra Novo Nordisk bør ikke udsættes for visse kemikalier som eksempelvis rengøringsmidler, da det kan få nogle af pennenes insulinpatronholdere til at revne eller knække.



Sådan lyder advarslen fra Novo Nordisk i en meddelelse, hvori det fremgår, at der er tale om erfaringer med et lille antal partier af insulinpennene NovoPen Echo og NovoPen 5.



- Novo Nordisk opfordrer folk med diabetes, der anvender en NovoPen Echo og/eller NovoPen 5 fra et af de berørte partier, til at erstatte patronholderen, da enkelte kan være blevet beskadiget, skriver medicinalselskabet i meddelelsen.



Hvis patienter ligger inde med insulinpenne fra et af de berørte partier, så tilbyder Novo Nordisk en ny erstatning med en intakt patronholder.



