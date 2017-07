Dong Energys nomineringskomité har besluttet at indstille den 60-årige tysker Dieter Wemmer som nyt medlem af bestyrelsen. Han ventes valgt til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling i første kvartal 2018.



Dieter Wemmer har arbejdet i ledende økonomistillinger i mere end to årtier - senest som koncernøkonomidirektør i Allianz og som bestyrelsesmedlem i UBS Group.



- Jeg er glad for, at nomineringskomitéen har indstillet Dieter Wemmer som nyt medlem af bestyrelsen. Han har meget stærke finansielle kompetencer og kan bidrage med solid erfaring inden for kapitalmarkeder, investeringer og risikostyring til vores bestyrelse. Jeg er sikker på, at han vil være en gevinst for bestyrelsen, siger Dong Energys bestyrelsesformand, Thomas Thune Andersen, i meddelelsen.



Dong er i gang med at udvide bestyrelsen fra seks generalforsamlingsvalgte medlemmer til otte. Derudover sidder der fire medlemmer valgt ind af medarbejderne i koncernen.



/ritzau/FINANS