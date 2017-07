Nets-rival bliver købt for 65 mia. kr

Relateret indhold Tilføj søgeagent Worldpay Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Worldpay

Den amerikanske betalingsgigant Vantiv har indgået en aftale om at købe kollegaen Worldpay i en aftale, der har en værdi på 7,7 mia. pund svarende til 65 mia. kr.



Aftalen består både af kontanter, men også af udstedelse af nye aktier, skriver Bloomberg. Allerede tidligere på onsdagen kunne Financial Times berette, at en forestående handel mellem parterne kunne være på trapperne.



Efter at handlen er blevet bekræftet, ligger britiske Worldpay, der er noteret i London, 1,0 pct. lavere til 404 pence per aktie. I USA sluttede Vantiv mandag 1,3 pct. lavere i 62,51 dollar. Aktien blev ikke handlet tirsdag på grund af Independence Day.



