Det britiske betalingsselskab Worldpay menes at være tæt på at anbefale et opkøbstilbud fra den amerikanske rival Vantiv i en primært aktiebaseret transaktion, der kan blive annonceret allerede senere onsdag.



Det skriver Financial Times, efter at Worldpay tirsdag kunne fortælle, at det var blevet kontaktet af både Vantiv og JPMorgan Chase i forhold til drøftelser om et opkøb af selskabet.



Ifølge Financial Times har Vantiv tilbudt at kombinere selskaberne i en fortrinsvis aktiebaseret fusion, der værdisætter Worldpay til mere end 8 mia. pund og baner vejen for et dobbelt hovedkvarterbaseret selskab mellem London og Cincinatti, hvor Vantiv er baseret.



Tilbuddet fra JPMorgan skulle ifølge avisens oplysninger modsat være i kontanter med en betydelig præmie i forhold til selskabets aktiekurs. Tirsdag tordnede Worldpays aktiekurs i vejret med 27,7 pct., og onsdag stiger den yderligere 4,1 pct. til 424,90 pence per aktie.



Også det danske betalingsselskab Nets er ombejlet og bekræftede i weekenden, at det havde modtaget henvendelser om et muligt opkøb af selskabet. Det skete efter skriverier hos Bloomberg News om, at kapitalfonden Helleman & Friedman havde kig på selskabet.



Nordea finder det fortsat meget sandsynligt, at betalingsselskabet Nets kan gå hen at blive solgt, og sandsynligheden er blevet øget som følge af tilnærmelserne fra JPMorgan og Vantiv over for Worldpay.



Den nordiske storbank ser det nemlig som en mulighed, at aktiviteterne i Worldpay og Nets kan smeltes sammen, så der kan opnås en stribe stordriftsfordele.



- Vi noterer, at dette begge (Vantiv og JPMorgen) er industrielle købere, som kan være interesserede i også at købe Nets og sandsynligvis kan se frem til et betydeligt potentiale af synergier, skriver Nordea i en kommentar.



- Efter vores vurdering er sandsynligheden for en budkrig om Nets således blevet øget yderligere.



Banken, der selv har anbefalingen "køb" af Nets samt et kursmål på 145 kr., venter, at salgsprisen for Nets kan blive mellem 150 kr. og 170 kr.



Nets' aktie falder onsdag 1 pct. til 146,10 kr., men det er efter stigninger på henholdsvis 2,7 pct. tirsdag og 10,9 pct. mandag.



