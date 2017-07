Leif Johansson, der er bestyrelsesformand i det svenske selskab Ericsson, stiller ikke op til genvalg i 2018.



Det skriver nyhedsbureauet TT.



- Jeg har haft det privilegie at lede arbejdet i Ericssons bestyrelse siden 2011, og det har været en spændende, men også udfordrende tid. Börje Ekholm tiltrådte som ny administrerende direktør i starten af året, og under første kvartal 2017 præsenterede vi en ny og mere fokuseret virksomhedsstrategi, skriver Leif Johansson i en pressemeddelelse.



- Virksomheden er gået ind i en ny fase med fokus på implementering og med en ny ejerstruktur. Det er kun rimeligt at lade ejerne pege på en ny bestyrelsesformand i fællesskab, og jeg vil i god tid inden meddele, at jeg ikke stiller op til genvalg, skriver Leif Johansson.



Ericsson-aktien stiger onsdag 1 pct. til 61,80 svenske kr. på den svenske fondsbørs.



