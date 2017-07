Ny kursrekord: Chr. Hansen stiger over 5 pct - her er opskriften

Eksklusivt for kunder

En aktie i ingredienskæmpen Chr. Hansen koster nu 501 kr. Det er ny kursrekord efter en stigning onsdag på 5,5 pct. som følge af endnu et stærkt regnskab.



Chr. Hansen lever bl.a. af at sælge de ingredienser, der får fødevarer til at holde sig friske...