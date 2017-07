Amerikanske bilfabrikanter skærer i medarbejderstaben, efter en økonomisk nedgang i industrien.



Det skriver The New York Times.



Sidste år nåede den amerikanske bilindustris' medarbejdertal på dens samleranlæg et maksimum på 211.000 medarbejdere, hvilket var en stigning på 55 pct. siden finqanskrisen. Dette tal er med mere end 2 pct. i år til 206.000 medarbejdere, ifølge the Bureau of Labor Statistics.



- Der har været en konstant reduktion i produktionen fra fabrikkerne over det sidste halve år, og hvad der ligger for det kommende halve år kan være meget alarmerende, siger Ron Harbour, der er ekspert i konsulentfirmaet Oliver Wyman, til The New York Times.



Ifølge industrianalytikere i bilindustrien, kan det blandt andet være strengere kreditforhold og dyrere billån, der er grunden til at forbrugerne i højere grad holder på deres penge.



The Bureau of Labor Statistics vurderer, at medarbejderantallet vil falde yderligere, grundet en fortsat nedgang i bilsalg.



/ritzau/FINANS