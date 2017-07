Analysehuset Alphaliner har regnet på, hvad det globale it-angreb, der ramte A.P. Møller-Mærsk i sidste uge, kan koste koncernen. Og det estimeres, at det kan komme til at koste over 50 mio. dollar i mistede containerbookinger, da ordrerne er gået til andre rederier.



Det skriver Alphaliner i en analyse.



Maersk Line måtte lukke ned for indkomne ordre i en periode efter angrebet, der ramte 27. juni og varede flere dage frem.



- Denne uforudsete nedlukning ramte Maersk Line, Safmarine, MCC, Sea-Land og Seago, ligesom også Damcos logistikforretning og flere havne hos APM Terminal, skriver analysehuset.



Maersk Line opererer med forskellige varemærker Seago, MCC, Sea-Land, Safmarine og Maersk Line. De fleste operationer kører igen for fuld skrue.



/ritzau/FINANS