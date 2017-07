Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen opnår aktiemajoriteten i Nemlig.com ved at sende endnu et trecifret millionbeløb efter onlinesupermarkedet. Tidligere Royal Unibrew-direktør Henrik Brandt overtager posten som bestyrelsesformand fra Anders Holch Povlsen, som forbliver menigt medlem.



Det skriver Berlingske.



Det er kun otte måneder siden, at Anders Holch Povlsen sprøjtede 100 mio. kr. i Nemlig.com, som han ejer med Stefan Plenge.



- Stefan og jeg vidste fra staten, at vi ville komme til den her situation. Heldigvis har vi altid haft et godt samarbejde, som har betydet, at det har været nemt for os. Der er ingen af os, der har lyst til at sælge på nuværende tidspunkt, og vi føler stadig, at vi har nok at gå i krig med og kan bidrage med noget, så vi er klar til at gøre lidt mere ved det, udtaler Anders Holch Povlsen til Berlingske.



Nemlig.com har netop rundet en mia. kr. i omsætning. De seneste måneder har topledelsen arbejdet på en strategi for de næste 3 år. Stefan Plenge forventer, at online-supermarkedet er klar til at udvide sit geografiske område i løbet er 2017. Men den nye kapital skal primært bruges indenfor big data, hvor Nemlig.com kunder vil opleve, at kommunikationen bliver mere relevant og inspirerende.



/ritzau/FINANS