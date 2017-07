Københavns Lufthavne og Trafikstyrelsen uenige om indenrigstakster

Relateret indhold Artikler

I marts lød det fra Københavns Lufthavne, at man ville se på muligheden for at sænke taksterne for indenrigsflyvninger. Regeringen tilskyndede forslaget, men selv om Trafikstyrelsen som udgangspunkt var med på idéen, er parterne blevet uenige om juraen bag.



Det skriver branchemediet Check-in.dk.



Københavns Lufthavne mener på baggrund af et EU-direktiv, at det ikke er tilladt at opkræve forskellige takster fra flyselskaber, der flyver fra samme terminal, og i regeringens luftfartsstrategi står der, at lufthavnen måtte finde en løsning "inden for rammerne af EU-direktivet".



Kontorchef Jan Albrecht fra Trafikstyrelsen påpeger, at man ikke kan skrive særlige indenrigstakster ind i lovgivningen, da EU-Kommissionen vil anse det som diskriminerende adfærd.



I stedet er der mulighed for at give kommercielle rabatter.



"Lufthavnen har lov til at give rabatter af kommercielle grunde, hvis de eksempelvis ønsker at knytte lufthavne i deres nærområde tættere til sig. Ligeledes kan indenrigstaksterne reduceres, når der er lavere omkostninger forbundet med betjening af indenrigstrafik. Det ville vi kunne godkende, hvis de lavede en sådan ordning," understreger Jan Albrecht.



Københavns Lufthavne benytter sig allerede i dag af muligheden for rabatter af kommercielle årsager, eksempelvis når der gives flyselskaber opstartsrabatter, når der bliver åbnet ruter, der ikke er betjent fra lufthavnen.



