Optakt: Forventningerne hos Chr. Hansen kan få et løft i bunden

Mio. euro Q3 16/17(e) Q3 15/16 FY 16/17(e) FY 15/16 Omsætning 278,2 249,8 1064,9 948,9 - Cultures & Enzymes 157,2 144,0 615,7 564,9 - Health & Nutrition 61,0 52,4 224,7 184,0 - Natural Colors 59,0 53,4 222,0 200,0 Organisk vækst 8,6 12,0 9,2 12,0 EBIT før særlige poster 79,0 71,0 304,8 267,8 EBIT-margin i % f.s.p. 28,5 28,4 28,6 28,2 Resultat før skat 75,5 68,8 288,8 239,4 Nettoresultat 57,4 51,6 220,0 183,8

Vækstprognosen er i fokus, når Chr. Hansen onsdag er klar med facit for tredje kvartal, der sluttede ved udgangen af maj. Ifølge Sydbanks analytiker Morten Imsgard kan der nemlig være et lille løft af bunden af prognosen på vej.Ingredienskoncernen har en forventning om en organisk vækst på mellem 8 og 10 pct. for hele det skæve regnskabsår, men væksten var på 10 pct. i første halvår. Samtidig venter analytikerne ifølge et medianestimat fra Ritzau Estimates en vækst på 8,6 pct. i tredje kvartal.- Efter en rigtig god start på året for Chr. Hansen er der lagt op til, at væksten måske kommer til at aftage en smule, men at selskabet samtidig vil kunne levere en opjustering af salgsprognosen. Den rigtig gode start på året kombineret med høj vækst i tredje kvartal bør munde ud i, at Chr. Hansen føler sig mere komfortabel i at kunne opjustere, siger Morten Imsgard.Han forventer, at Chr. Hansen indsnævrer spændet til en forventet organisk vækst på mellem 9 og 10 pct. Blandt analytikerkorpset er der dog også andre, der peger på en fastholdelse, erkender han.- Det er ikke nødvendigvis den gængse forventning, så sker det, kan det godt blive taget positivt imod, siger han med henvisning til udviklingen i selskabets aktiekurs på regnskabsdagen.Det geografiske fokus vil samle sig om Asien - og nærmere bestemt Kina, mener Morten Imsgard.- Det virker, som om yoghurtmarkederne stadig er præget af nogle udfordringer i USA og til dels i Europa, men er rigtig fint i Asien. Det er formentlig også det, vi kommer til at se, nemlig at visse asiatiske markeder virkelig kommer til at trække væksten for Chr. Hansen, vurderer analytikeren.Han peger på, at Kina har udviklet sig til et nøglemarked i selskabets bestræbelser på fortsat at kunne levere høj vækst.- Som analytiker vil jeg gerne se, at der er positive meldinger fra det kinesiske marked inden for alle forretningsben, siger Morten Imsgard.Han vil også kigge efter udviklingen i divisionen Health & Nutrition, der huser afdelingen for dyresundhed. I andet kvartal var divisionen en positiv overraskelse efter at have været presset på væksten af dårlig økonomi i landbruget.- Chr. Hansen er de seneste kvartaler blevet mere positiv omkring landbrugssegmentet, der har ligget underdrejet i et stykke tid. Man vil gerne have, at alle dele af forretningen kan bidrage til at fastholde en høj vækst, men segmentet med dyrefoder er ikke gået så godt, som det ville kunne, hvis landmændene fik lidt mere luft i økonomien, siger Morten Imsgard.Analytikerne venter ifølge Ritzau Estimates en organisk vækst i sundhedsdivisionen på 10,8 pct. mod blot 3 pct. i samme periode for et år siden.Tabel over analytikernes forventninger til Chr. Hansens regnskab for tredje kvartal 2016/17:(e) = medianestimat indsamlet af Ritzau Estimates blandt op til ni analytikere.Seks analytikere har oplyst deres anbefaling af Chr. Hansens aktie. En anbefaler "køb", tre anbefaler "hold", mens to anbefaler "sælg/reducer".Chr. Hansen fremlægger regnskab for tredje kvartal 5. juli klokken 8.00./ritzau/FINANS