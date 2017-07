J.P. Morgan: Novos guldæg bliver en salgsmæssig fuser

Selv om Novo Nordisks potentielle supersællert Semaglutide viser sig at være bedre end konkurrenten Eli Lillys diabetesmiddel Trulicity, både når det gælder blodsukkerkontrol og vægttab, så er aktiemarkedet alt for positivt, når det vurderer salgspotentialet for Semaglutide.



Det mener den amerikanske storbank J.P. Morgan.



Hvor aktiemarkedet generelt venter, at Semaglutide i 2020 kan sælge for næsten 10 mia. kr. og fordoble det til 20 mia. kr. i 2022, så vurderer J.P. Morgan, at Novo Nordisk kun når halvdelen af det salg.



"Vi vurderer, at ultimativt vil Sustain 7-forsøgsresultaterne være positive, og give Novo mulighed for at stabilisere sin markedsandel i GLP1-segmentet. På langt sigt mener vi dog, at konsensusforventningerne til GLP1 er for høje," skriver Richard Vosser, medicinalanalytiker i J.P. Morgan.



Markedet skyder for højt



For årene 2020, 2021 og 2022 ligger den amerikanske banks estimater henholdsvis 6 pct., 8 pct., og 10 pct., under den gennemsnitlige forventning i aktiemarkedet til Novo Nordisk salg af GLP1-lægemidler.



I 2020 vurderer J.P. Morgan, at Novo Nordisk sælger GLP1-midler for 31,6 mia. kr., mens den gennemsnitlige forventning er på et salg på 33,75 mia. kr. I 2022 er forskellen udvidet, da J.P. Morgan venter et salg på 39 mia. kr., mens analytikerne i gennemsnit venter, at Novo Nordisks sælger GLP1 for 43,7 mia. kr.



Det mere negative syn bunder i en forventning om, at de amerikanske lægemiddelindkøbere også vil presse GLP1-segmentet af diabetesmarkedet, på samme måde som det er sket på insulinområdet.



"I kraft af den stærke vækst i GLP1-markedet, forventer vi, at betalerne kan indlede et prispres, som kan sløve den overordnede vækst i markedet," skriver Richard Vosser.



Han er mere beskeden i sin forventning til Novo Nordisks potentielle tabletversion af Semaglutide end resten af analytikerskaren, fordi betalerne vil sørge for, at patienterne får de billigste diabetestabletter først, og først sent i behandlingsprocessen får adgang til de dyreste tabletter.



Novo Nordisk har selv afvist, at et prispres på GLP1-området er nært forestående, og selskabet mener fortsat, at så længe det kan bringe nye lægemidler, der kan giver klare behandlingsmæssige fordele, så vil selskabet også være i stand til at opnå prispræmier i forhold til eksisterende lægemidler.



Anbefaler undervægt



J.P. Morgan har en undervægt-anbefaling af aktier i Novo Nordisk, og mener, at kursen bør være 215, hvor den tirsdag middag handles omkring kurs 278-279.



Banken hæfter sig ved, at Novo Nordisk er en af de mest eksponerede medicinalkoncerner i forhold til de amerikanske prispres, både når det gælder det private og det offentlige medicinalmarked i USA.



"Når aktien er begyndt at genvinde sin præmie til sektoren (handles ifølge JP Morgan med en præmie på omtrent 10 pct. i øjeblikket, red.), så mener vi ikke, at det kan retfærdiggøres, givet de risici, selskabet står over for, samt Novos prognose om vækst på linje med sektoren generelt (5 pct. vækst i driftsoverskuddet, red.)," skriver banken.



Resultaterne fra det omtalte sustain 7-forsøg ventes at blive offentliggjort i løbet af sommeren og skal vise, at Novo Nordisk står til at genvinde førerskabet på GLP1, efter at Eli Lilly med Trulicity har skåret dybt i Novo Nordisks markedslederskab, og har sendt markedsandelen for Victoza under 50 pct. i USA.



J.P. Morgan vurderer, at resultaterne vil vise, at Semaglutide er overlegen på både blodsukkerkontrol og vægttab, men vurderer, at det allerede er indregnet i aktiekursen.