Maersk Supply Service sikrer sig stor kontrakt i Mexico

Maersk Supply Service kommer ind på det mexicanske marked efter at være tildelt en kontrakt af Blue Marine Group for et af selskabets fire Stingray Subsea-supportskibe.



Kontrakten løber fra efteråret 2018 og frem til juni 2020.



- Ikke alene åbner kontrakten op for yderligere muligheder i den mexicanske region, den giver samtidig en betydelig kontraktafdækning for de kommende år og sikrer udnyttelse af et af selskabets fire Stingray Subsea-supportfartøjer, fremgår det af en meddelelse fra Maersk Supply Service.



Maersk Supply Service er et af de datterselskaber i A.P. Møller-Mærsk, som koncernen gerne vil finde nye ejere til.



/ritzau/FINANS