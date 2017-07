Generaladvokat: Uber kan lukkes uden EU-kommission giver lov

Relateret indhold Tilføj søgeagent Uber

Kørselstjenesten Uber kan ikke undgå forbud, blot fordi EU-lande ikke først har spurgt EU-Kommissionen om lov til at forbyde tjenesten.



Det vurderer generaladvokaten i EU-Domstolen i en anbefaling til en forestående EU-dom.



Uber mener ellers, at et direktiv i EU-lovgivningen, omhandlende tjenester i informationssamfundet, forpligter EU-landene til at informere EU-Kommissionen, inden landene forbyder tjenesten.



Men ifølge generaladvokatens vurdering hører tjenesten slet ikke under dette direktiv. Det skyldes, at generaladvokaten mener, at Uber er en transportvirksomhed.



- Uagtet spørgsmålet, om UberPop-tjenesten er omfattet af direktivet eller ej, kan medlemsstaterne forbyde og sanktionere den ulovlige udøvelse af transportvirksomhed som den, der udøves ved hjælp af UberPop, uden først at skulle give Kommissionen meddelelse om lovforslaget, skriver advokaten.



Dermed lider kørselstjenesten endnu et foreløbigt nederlag hos generaladvokaten. Advokaten kom også tidligere på året med en anbefaling, der går mod Uber.



Her lød det, at Uber skal kategoriseres som en transportvirksomhed og ikke som en digital serviceformidler, som Uber ønskede.



Den endelige afgørelse i begge sager ventes først om nogle måneder.



I sin anbefaling tirsdag tager generaladvokaten dog også stilling til, hvad der anbefales af dom, hvis Uber alligevel bliver kategoriseret som en serviceformidler i en EU-dom.



Her vurderer generaladvokaten, at Uber fortsat ikke hører under EU-direktivet.



Uanset hvad mener generaladvokaten altså, at landene kan forbyde tjenesten uden at gå til kommissionen.



Det er retten i Lille i Frankrig, der er gået til EU-Domstolen for at få en vurdering. Dermed er det også Uber i Frankrig, der lider det foreløbige nederlag.



