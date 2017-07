Bestyrelsesformand: National luftfartsstrategi kan ændre udbygningsplaner

Relateret indhold Artikler

Københavns Lufthavne vil være nødsaget til at revurdere sine omfattende udbygnings- og investeringsplaner, hvis regeringens forslag til den første nationale luftfartsstrategi gennemføres som fremlagt.



Det siger bestyrelsesformand i Københavns Lufthavne, Lars Nørby Johansen, i en skriftlig kommentar.



"Transportministeriets reguleringsforslag har potentielt væsentlig, negativ indvirkning på vores strategi og økonomi, og det er vi nødt til at analysere i detaljer. Vi er overbeviste om, at det havde været muligt at finde bedre måder at nå det politiske mål om at stimulere udviklingen af knudepunktet og sikre vores udbygnings- og investeringsplaner," siger Lars Nørby Johansen.



Han tilføjer dertil, at Københavns Lufthavne har præsenteret mange forslag og idéer til den nationale luftfartsstrategi, eksempelvis lavere indenrigs- og transfertakster.



"Vores udbygningsplan er baseret på en finansieringsmodel, som Transportministeriet nu foreslår at ændre afgørende. Hvis det gennemføres, er vi nødt til at revurdere vores udbygnings- og investeringsplaner," lyder det fra bestyrelsesformanden.



Lufthavnen i Kastrup er i øjeblikket i gang med en udbygning, der skal løfte det årlige passagertal fra 29 mio. i 2016 til omkring 40 mio.



/ritzau/FINANS