Bekymret investor: Ærkerival kan skabe nyt Novo-mareridt

Flere aktører frygter en større deroute for Novo Nordisk i USA, end hvad selskabet selv har lagt op til. Det skriver Finans.



Netop nu befinder medicinalselskaberne og de amerikanske indkøbsorganisationer sig midt i de vigtige årlige forhandlinger om priserne på insulinprodukter i 2018, og Novo Nordisk presses af ærkerivalen Sanofi, der er begyndt at give gratis diabetesmedicin for at fastholde patienterne.



"Jeg er bange for, at vi også i år vil se et relativt hårdt prispres. Sanofi prøver på alle mulige måder at holde sig inde på markedet," lyder det fra en storinvestor i Novo Nordisk over for Finans.



Det helt store problem er, at det danske medicinalselskab ikke rigtig kan gøre noget ved det.



Sanofi er presset, efter at patentet på verdens bedst sælgende insulin, Lantus, udløb sidste år. Ind kom en billigere kopi fra amerikanske Eli Lilly, og pludselig styrtdykkede insulinpriserne i USA. Et scenarie, der sendte Novo Nordisk-aktien i dørken i 2016 og barberede omkring 30 pct. af markedsværdien væk.



Lantus blev sidste år ekskluderet fra blandt andet den store indkøbsorganisation CVS, og senest har Novo Nordisks franske rival altså reageret ved at forære sin insulin væk for på den måde at undgå, at for mange patienter får kopien fra Eli Lilly.



Det er en voldsomt underskudsgivende forretning og bliver opfattet som et forsøg på at komme tilbage i varmen hos de magtfulde indkøbsorganisationer. Skal det lykkes, kræver det med stor sandsynlighed endnu en rundbarbering af de i forvejen lave priser.



"Der er nogen, som er meget bekymrede for, at Sanofi vil agere udisciplineret og indlede en voldsom priskrig. Det, tror jeg, er at gå for vidt," siger Knut Gezelius, chefforvalter i Skagen Fondene Global, til Finans.



I Novo Nordisk har man ingen kommentarer.



Kilde: Finans