Medie: Probana Business School er erklæret konkurs

En række selskaber i kursusvirksomheden Probana Business School er erklæret konkurs, oplyser kurator Boris Frederiksen, partner i Kammeradvokaten.



Det skriver Berlingske Business.



Avisen oplyser, at konkursdekreterne blev underskrevet torsdag i sidste uge.



Ifølge Berlingske Business er der tale om ti Probana-selskaber, der er erklæret konkurs, blandt dem Probana-direktøren Peter Sonne Joensens ejede selskab.



Staten som storkunde



Probana har været stærkt kritiseret for kvaliteten af kurserne og forretningsmetoderne, og ifølge Berlingske Business har det offentlige været "storkunde" hos Probana.



De sidste fem år skulle regioner, kommuner, stat og ministerier have lagt 40 mio. kr. for Probana-kurser som Mini-MBA og Masterclass-uddannelser.