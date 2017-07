Glunz & Jensen kom igennem det skæve regnskabsår 2016/17, der sluttede ultimo maj, med en omsætning på 263,8 mio. kr., viser foreløbige regnskabstal fra selskabet.



Samtidig venter selskabet at have landet et driftsoverskud, EBITDA, på 15,4 mio. kr. før regulering af dagsværdier på ejendomme.



Efter regulering af dagsværdier på ejendomme ser selskabet et EBITDA på minus 11,4 mio. kr. for regnskabsåret.



"Ovenstående foreløbige hovedtal er inden for rammerne af de senest udmeldte forventninger," skriver selskabet i en meddelelse til fondsbørsen mandag eftermiddag.



For 2017/18 venter Glunz & Jensen en omsætning i niveau med 2016/17 og et resultat før renter, skat, amortisering samt af- og nedskrivninger, EBITDA, i niveauet 30 mio. kr. før eventuelle engangsomkostninger og før regulering af dagsværdier på ejendomme.



"Implementeringen af restruktureringsplanen forventes at forbedre EBITDA til niveauet 35 til 40 mio. kr., når planen er fuldt implementeret," hedder det.



Koncernens årsrapport for regnskabsåret 2016/17 bliver offentliggjort 24. august 2017.



/ritzau/FINANS