SAS: Udspil kan give flere ruter og lavere priser

SAS ser frem til, at regeringen vil presse prisen for at bruge Københavns Lufthavne ned, for det kan gøre både lufthavnen i Kastrup og det skandinaviske flyselskab mere konkurrencedygtigt på ruter og priser, siger koncerndirektør Lars Sandahl Sørensen.



"Det, jeg forstår er, at det betyder, at vi vil kunne planlægge efter ikke at skulle betale 50-80 pct. mere end alle andre steder på jordkloden fremadrettet, og det betyder, at vi kan få flere ruter, og at vi kan få yderligere konkurrencedygtige priser også i fremtiden," siger han til Ritzau Finans.



"Det er klart, at hvis København er 50-80 pct. dyrere end bare Oslo og Stockholm, så er det jo ikke København, der vil opleve en vækst, så derfor er det vigtig for dansk erhvervsliv og danske ferierejsende med det her udspil," fortsætter koncerndirektøren.



Milliardudbytter til aktionærer



SAS har tidligere luftet sin utilfredshed med, at det er dyrere at flyve til og fra Kastrup end mange andre lufthavne. Samtidig udbetalte Københavns Lufthavne sidste år mere end 1,2 mia. kr. i udbytte til sine aktionærer, og derfor er det ifølge transportminister Ole Birk Olesen (LA) "på tide, at den begynder at betale tilbage til samfundet".



Det står endnu ikke klart, hvor meget og hvordan regeringens udspil vil reducere omkostningerne forbundet med at benytte Kastrup Lufthavn, men SAS-direktøren siger, at selskabet de kommende måneder vil arbejde sammen med myndigheder, lufthavnen og andre parter, så billigere brug af lufthavnen kan blive en realitet i løbet af næste år.



Det står dog klart, at prisreduktionen vil komme kunder til gode:



"I vores tilfælde vil det per automatik - for nogle af de afgiftsreduktioner, man lægger op til fra regeringens side, er skat og afgift - betyde, at kunder oplever en direkte billigere takst for at bruge lufthavnen. Det andet er, at det for os gør det muligt at være konkurrencedygtige, for vi tjener 30 kr. per passager, når det går os godt," siger Lars Sandahl Sørensen.



Regeringen vil forhandle den ny strategi med partierne, som står bag forliget om planloven fra juni 2016.



/ritzau/FINANS