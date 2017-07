AGF-ejer nedjusterer efter skuffende forår og manglende spillersalg

Aarhus Elite, selskabet bag fodboldklubben AGF, nedjusterer sine udsigter for det netop afsluttede regnskabsår, 2016/17. Resultaterne var for dårlige, og der blev ikke solgt nok spillere.



Aarhus-firmaet regner nu med at have tabt 9 mio. kr. i årets løb. Tidligere var prognosen ellers et resultat på mellem 3 mio. kr. i overskud og 3 mio. kr. i underskud.



- Nedjusteringen er i al væsentlighed foranlediget af, at det ikke er lykkedes at indfri den sportslige målsætning om en plads i Alka Superligaens mesterskabsspil, hvilket samlet set har resulteret i lavere tv-, tilskuer- og bodsalgsindtægter end forventet.



- I konsekvens af at det samtidig ikke, som forudsat, er lykkedes at realisere transferindtægter inden 30. juni 2017, er den negative afvigelse en realitet, skriver Aarhus Elite i en meddelelse mandag.



/ritzau/FINANS