Pandora-topchef: Nye produkter vel modtaget i USA

Relateret indhold Aktieordbog

De produkter, som Pandora har introduceret i USA både før og efter mors dag 14. maj, er blevet vel modtaget på det amerikanske marked, siger topchefen Anders Colding Friis til Bloomberg News i et telefoninterview.



Omvendt erkender han, at efterspørgslen efter Pandoras Valentine's Day-smykker har været "svag".



Det amerikanske detailmarked stadig er udfordret, men trods det planlægger Pandora fortsat at åbne flere butikker i USA primært i den vestlige del af landet, siger han.



- Vi sidder ikke blot og venter på, at de gode tider vender tilbage til det amerikanske detailhandelsmarked - vi ser ting, vi kan gøre nu i form af nye produkter og nye produktkategorier, siger han til Bloomberg.



Topchefen fremhæver også, at Pandora ser gode muligheder for at styrke forretningen i det nuværende miljø på det amerikanske marked, der er smykkekoncernens største.



Pandora-aktien stiger mest i C20 mandag middag. Aktien stiger 4,4 pct. til 634,5 kr. Aktien er dog fortsat faldet 32 pct. i år.



/ritzau/FINANS