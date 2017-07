Carlsberg køber Londonbryggeri og driver det med Brooklyn

Relateret indhold Tilføj søgeagent Carlsberg

Carlsberg UK har købt bryggeriet London Fields Brewery, som det vil drive i et joint venture med sin amerikanske samarbejdspartner, Brooklyn Brewery.



Det oplyser Carlsberg i en pressemeddelelse.



Bryggeriet vil fremover blive drevet som en selvstændig forretningsenhed, og bryggeriets specialøl, der blandt andet består af Craft Lager, Easy IPA and Shoreditch Triangle IPA, vil blive en del af Carlsberg-gruppens kerneportefølje.



For nuværende brygges øllene uden for Hackney af en partner, men Carlsberg vil foretage investeringer i at flytte produktionen tilbage til deres originale hjem - under jernbanen i Hackney - og samtidig vil bryggiet og en oplevelsesdel blive opgraderet.



I forbindelse med joint venturet vil Brooklyn arbejde sammen med London Fields om fortsat at udvikle nye, smagfulde og velafbalancerede øltyper, skriver Carlsberg.



I sidste uge indgik Carlsberg og Brooklyn samarbejde om at lancere selskabernes specialøl i Hongkong.



Carlsberg har i flere år haft Brooklyn som samarbejdspartner om specialøl blandt andet om et specialøl-bryggeri i Sverige.



