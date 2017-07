Efter hackerangreb: Mærsk tager hul på seks dages arbejdspukkel

Der er ved at være styr på systemerne igen i A.P. Møller-Mærsk, som nu kan tage fat på den ophobede arbejdsmængde efter hackerangrebet sidste uge.



Angrebet nedlagde mange af it-systemerne i koncernen, især i rederiet Maersk Line og havnedivisionen APM Terminals, så det en overgang var umuligt at tage imod nye containerbestillinger samt at håndtere af- og pålastning ordentligt.



- Vi kan, med stor sikkerhed, sige, at vi aldrig har oplevet noget lignende, og derfor er vi ekstremt begejstrede for at have nået en milepæl i vores rejse mod at komme helt tilbage. I dag kan vi endelig genåbne vores vigtigste programmer, skriver Maersk Line i en opdatering mandag formiddag.



Rederiet beder dog om fortsat tålmodighed blandt kunderne, som fortsat vil kunne opleve forstyrrelse og forsinkelser i driften.



- I de kommende dage vil vores fokus være rettet mod at komme tilbage til at være fuldt funktionsdygtige på tværs af forretningen, og vi forventer at have alle programmer og brugere oppe at køre til at betjente jer inden for en uges tid.



- Vi vil også arbejde os igennem seks dags pukkel, som skal ryddes af vejen for at give den fulde gennemsigtighed, I forventer, oplyser Maersk Line.



På havnefronten er APM Terminals i drift i alle havne undtagen den næsten fuldautomatiserede Maasvlakte II i Holland, der stadig har udfordringer.



/ritzau/FINANS