Dong i forlig om problemfyldt oliefelt: Høster gevinst på 900 mio

Dong har indgået et forlig om det problemfyldte Hejre-oliefelt, som påvirker driftsresultatet (ebit) positivt med 900 mio. kr.



Dong Energy har i dag indgået et forlig i en voldgiftssag mod leverandørkonsortiet til olieplatformen i det problemfyldte Hejre-oliefelt i Nordsøen.



Forliget betyder, at Dong kan reducere hensættelser i forbindelse med Hejrefeltet i et omfang, som påvirker ebit positivt med 900 mio. kr. inden for ophørende aktiviteter.



Det skriver Dong i en meddelelse til fondsbørsen.



Tilfreds vicedirektør



Leverandørkonsortiet består af franske Technip og koreanske Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), og da Dong droppede droppede samarbejdet med konsortiet, opstod en tvist.



"I den netop indgåede aftale bærer leverandørkonsortiet det fulde ansvar for bortskaffelsen af Hejre-platformen, som vil blive skrottet af DSME. Dong Energy har fremadrettet ikke noget ansvar eller nogle forpligtelser for platformen," lyder det i meddelelsen.



Dongs viceadm. direktør David Cook er meget tilfreds med udfaldet.



"Det er et godt resultat for vores forretning. Jeg er meget tilfreds med, at vi sammen med leverandørkonsortiet er nået frem til en løsning om tvisten og voldgiftskravene. Vi kan nu lægge sagen bag os og arbejde videre med fokus på at drive en sikker, succesfuld og bæredygtig olie- og gasforretning," udtaler han.



Dong oplyser derudover, at forliget ikke påvirker det igangværende arbejde, hvor Dong og licenspartneren Bayerngas sammen vurderer alternative udviklingsmuligheder for Hejre-feltet.



Dong er fortsat på udkig efter en køber til olie- og gasforretningen, som i Dongs seneste regnskab var oplistet under ophørende aktiviteter, selvom den leverede over halvdelen af overskudskronerne i hele Dong i første kvartal af 2017.









