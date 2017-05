ISS får femårig kontrakt på 482 mio. kr.

Relateret indhold Artikler

ISS har sikret sig en femårig kontrakt i Storbritannien til en værdi af 55 mio. pund (482 mio. kr.). Det fortæller selskabet i en pressemeddelelse.



Det er en del af det britiske sundhedssystem, South London and Maudsley NHS Foundation Trust, der har hyret ISS til at stå for catering og rengøring.



Aftalen er vundet i et udbud, oplyser ISS, der tidligere har haft kontrakt med samme kunde frem til 2009.



