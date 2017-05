Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Finske Outotec, der konkurrerer med FLSmidth på markedet for udstyr til minedrift, næsten fordoblede sin ordreindgang i første kvartal.



Ordrerne voksede 87 pct. i kvartalet - eller 83 pct. ved faste valutakurser - til 318,4 mio. euro for det finske selskab.



Omsætningen steg 12 pct. - eller 7 pct. renset for valutaudsving - til 268 mio. euro i samme periode.



Begge tal overgik dermed pænt analytikernes forventning om henholdsvis 273 og 243 mio. euro ifølge SME Direkt.



- Forbedringen (i ordreindgangen, red.) afspejler den mere positive markedsstemning i mineindustrien, men også den lave ordreindgang i sammenligningsperioden, siger Outotec-topchef Markku Teräsvasara.



Trods forbedringerne gik driften gik dog mere eller mindre i nul med et justeret EBIT-resultat på 1,2 mio. euro. Det var omtrent som forudset.



Outotec fastholder sin prognose for 2017 om en omsætning på 1050 til 1150 mio. euro og en justeret EBIT-margin på 3-5 pct.



/ritzau/FINANS