Novo lancerer milliardprodukt i USA

Novo Nordisk har onsdag lanceret diabetesmidlet Xultophy på det amerikanske marked.



Det fremgår af en pressemeddelelse fra Novo Nordisk i USA.



Xultophy er et kombinationsmiddel, der bygger på den storsælgende GLP-1-analog Victoza samt Novos nye langtidsvirkende insulin, Tresiba.



Lanceringen er ventet, idet Novo hidtil har meldt ud, at selskabet ville sende midlet på de amerikanske apotekerhylder i løbet af første halvår. Novo fik godkendt midlet allerede i november sidste år, men har udskudt lanceringen, da selskabet har haft travlt med at sikre en succesrig lancering af Tresiba.



Samtidig har Novo ikke lagt skjul på, at det i første omgang vil gennemføre en forholdsvis fokuseret lancering af Xultophy, da behandlingsprisen er forholdsvis høj.



Analytikere spår et salg af Xultophy på 3330 mio. kr. i 2019, viser estimater indsamlet af Ritzau Estimates op til regnskabet for første kvartal.



Xultophy, der allerede er på markedet i Europa, kommer i konkurrence med Sanofis kombinationspræparat Soliqua, der blandt andet bygger på en GLP-1-analog fra danske Zealand Pharma.



Lanceringen I USA vil blive gennemført med tilskud fra Novo, der giver egnede patienter rabatkuponer, således at deres egenbetaling højest løber op i 1 dollar om dagen.



/ritzau/FINANS