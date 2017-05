Mærsk skifter direktør hos Hamburg Süd inden fusion

Relateret indhold Artikler

A.P. Møller-Mærsk er i øjeblikket ved at overtage det tyske rederi Hamburg Süd, og i den forbindelse er der blevet skiftet direktør.



Ottmar Gast, hvis dåbsattest siger 1952, stopper som administrerende direktør og bliver i stedet bestyrelsesformand.



Han bliver afløst af Arnt Vespermann, der i forvejen var en del af koncernledelsen hos det tyske selskab, oplyser Maersk Line i en pressemeddelelse.



Desuden bliver Jakob Wegge-Larsen, der i øjeblikket er finansdirektør hos Maersk Line Operations, også en del af Hamburg Süd-ledelsen, hvor han blandt andet får ansvar for finanserne.



Desuden bliver Maersk Lines driftsdirektør, Søren Toft, også en del af bestyrelsen hos Hamburg Süd.



Mærsk har betalt 3,7 mia. euro - 27,5 mia. kr. - for det tyske rederi i en handel, der blev offentliggjort i december.



Hamburg Süd er i øjeblikket verdens tiendestørste containerrederi med omkring 2,7 pct. af verdensflåden. A.P. Møller-Mærsks Maersk Line er til sammenligning det største med 16,0 pct.



Selv om begge selskabers bestyrelser har nikket ja til handlen, er alt ikke helt på plads.



Mærsk har fået grønt lys fra myndighederne i USA og EU men mangler fortsat godkendelser i blandt andet Kina, Sydkorea og Brasilien.



Går alt som forventet, vil købet blive afsluttet i slutningen af 2017. Det er planen, at Hamburg Süd vil blive drevet som et selvstændigt brand efter Mærsks opkøb.



/ritzau/FINANS