Kasper Rørsted styrer Adidas til succes med høj vækst

Relateret indhold Artikler

Tyske Adidas har øget salget betragteligt i de førte tre måneder af 2017. Det viser regnskabet, der netop er offentliggjort.



Selskabet, der er ledet af danskeren Kasper Rørsted, øgede salget med ikke mindre end 19 procent til 5,7 milliarder euro, hvilket svarer til cirka 42 milliarder kroner.



- Vi havde en stærk start på året med fortsat vækst i både salget og indtjeningen.



- Vores største brands, Adidas og Reebok, såvel som alle vores vigtigste markeder, viste dobbeltcifrede vækstrater, skriver Kasper Rørsted i regnskabet.



Selskaber, der er kendt for logoet med tre striber, voksede med 31 procent i Nordamerika, 30 procent i Kina og 10 procent i Vesteuropa.



Sidstnævnte betegnes som en stor succes, da de tilsvarende tal fra 2016 også var høje på grund af det forestående EM i Frankrig.



Dog er det gået nedad for Rusland på grund af "en udfordrende forbrugertillid" og lukning af butikker.



Fremgangen i salget er også blevet vekslet til plus på bundlinjen. Adidas tjente 455 millioner euro - 3,4 milliarder kroner - i årets tre første måneder, hvilket er en vækst på 30 procent.



- Da forbrugernes efterspørgsel efter vores produkter var stærk over hele verden kunne vi igen øge vores profitabilitet på trods af udfordringer fra valutamarkedet.



- Vi sigter efter at levere en tocifret vækst for hele året og en større vækst i resultatet igen i 2017, skriver Kasper Rørsted.



Kasper Rørsted tiltrådte som Adidas' nye topchef i oktober sidste år, hvor han erstattede Herbert Hainer.



Den 53-årige dansker kom fra et topjob i industrikoncernen Henkel.



/ritzau/