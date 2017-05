GN Audio-topchef: Øgede investeringer rammer driftsmarginen

Relateret indhold Artikler

GN Audio har skruet op for investeringerne i eksekveringen og organisationen over den seneste periode - som del af GN Groups nye overordnede strategi fra sidste efterår.



Og det har i første kvartal betydet en lavere driftsmargin, end det var ventet i markedet.



Omvendt betyder et øget fokus på eksekveringen i organisationen også forbedrede pengestrømme, der i første kvartal udgjorde 78 mio. kr. Driftsmarginen (EBITA) landede på 12,0 pct. mod ventet 13,3 pct. blandt analytikerne ifølge estimater fra Ritzau Estimates.



- Vi har investeret lidt mere end forventet - og end vi gjorde sidste år, og det kan ses på marginen. Vi investerer for at sikre, at vi kan fastholde vores momentum fra afslutningen af 2016, forklarer René Svendsen-Tune, der er administrerende direktør hos GN Audio, til Ritzau Finans.



Han glæder sig dog over, at en stærkere eksekvering og øget fokus på organisationen har strammet kæden så meget, at pengene i høj fart triller ind i kassen hos GN Audio.



- Bedringen i pengestrømmene handler i stort omfang om disciplin i eksekveringen. Vi skal lave kontrakter, der sikrer, at vi får pengene hjem, og at vi har god hånd om vores lagre. Det handler meget om en disciplineret eksekvering, siger René Svendsen-Tune.



