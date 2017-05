Relateret indhold Artikler

Den norske forsikringskoncern Gjensidige får et bedre resultat for første kvartal end ventet, men oplever stadig tilbagegang i forhold til samme periode sidste år.



Det fremgår af forsikringsselskabets regnskab for første kvartal.



Gjensidige fremlægger et resultat før skat på 1365 mio. norske kr. for første kvartal mod 1609 mio. norske kr. i samme periode sidste år.



Det rammer over analytikernes forventninger, der ifølge TDN Finans var på 1239 mio. norske kr.



Selskabet har leveret solide resultater de seneste år, men i sidste kvartal 2016 fremlagde forsikringsselskabet et dårligere resultat end ventet. Det skyldtes delvist flere bilskader.



Skatteomkostningerne falder til 255 mio. norske kr. mod 500 mio. kr. i samme periode sidste år, og det bidrager til resultatet efter skat på 1110 mio. norske kr. mod 1108 i første kvartal 2016.



Resultatet per aktie lander på 2,22 norske kr.



/ritzau/FINANS