Siemens' omsætning stiger mere end ventet i første kvartal

Relateret indhold Tilføj søgeagent Siemens Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Siemens

Siemens' omsætning stiger mere end ventet i andet kvartal 2017, fremgår det af selskabets regnskab for perioden, der er præsenteret torsdag morgen.



Omsætningen stiger med 6 pct. til 20,2 mia. euro i andet kvartal i forhold til samme periode sidste år. Det var dermed mere end de 19,7 mia. euro, som analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet.



Nettoindtjeningen landede i første kvartal 2017 på 1,5 mia. euro.



Den tyske industrikoncern har en indtjening på 1,79 euro per aktie i årets første tre måneder. Det er marginalt højere end samme periode sidste år, hvor Siemens havde en indtjening på 1,78 euro per aktie.



Siemens fastholder forventningerne til helåret, som er en "beskeden vækst" i omsætningen, en profitmargin i Industrial Business-divisionen på mellem 11 pct. og 12 pct. og en indtjening per aktie på mellem 7,20 euro og 7,70 euro.



/ritzau/FINANS