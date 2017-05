GN Q1: Hearing klarer sig bedre end ventet

Relateret indhold Tilføj søgeagent Anders Hedegaard Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Anders Hedegaard

GN Groups høreapparatdivision, GN Hearing, kom bedre end ventet ud af første kvartal målt på både omsætning, vækst og overskud.



Selskabet omsatte i januar, februar og marts for 1376 mio. kr. mod ventet 1322 mio. kr. blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates. I den tilsvarende periode et år tidligere blev omsætningen 1218 mio. kr. i divisionen.



Driftsresultatet (EBITA) landede på 245 mio. kr. mod ventet 237 mio. kr. og 225 mio. kr. i første kvartal 2016, mens EBITA-marginen dermed blev 17,8 pct. mod ventet 18,0 pct. blandt analytikerne og 18,5 pct. på den post et år tidligere.



Den organiske vækst i GN Hearing blev i første kvartal 4 pct. mod ventet 2,0 pct. blandt analytikerne og hele 11 pct. i første kvartal sidste år.



Både sammenligningstal og estimater er beregnet eksklusive Otometrics, der er blevet frasolgt og nu fremgår som ikke fortsættende aktiviteter i GN's bøger.



"Første kvartal var en solid begyndelse på året set over regioner og kanaler," siger Anders Hedegaard, direktør for GN Hearing, i regnskabet.



/ritzau/FINANS