GN fastholder langsigtede forventninger

GN Group fastholder i forbindelse med sit regnskab for første kvartal sine langsigtede forventninger for perioden 2017-2019, der blev offentliggjort i forbindelse med en kapitalmarkedsdag hos selskabet i september sidste år.



Dermed venter GN fortsat at realisere en årlig organisk vækst på 6-8 pct. og en driftsmargin (EBITA-margin) på 20-22 pct. i høreapparatdivisionen GN Hearing.



Forventningerne til GN Audio er en årlig vækst på 6-9 pct. og en driftsmargin på 17-19 pct.



Til sammenligning ventede analytikerne inden regnskabet en organisk vækst i GN Hearing på 6,1 pct. i 2017, 6,6 pct. i 2018 og 6,4 pct. i 2019, viser estimater indsamlet af Ritzau Estimates.



Driftsmarginen ventes at ramme 20,5 pct. i 2017, 21,0 pct. i 2018 og 21,2 pct. i 2019.



For GN Audio ventede analytikerne inden regnskabet en organisk vækst på 6,9 pct. i 2017, 7,7 pct. i 2018 samt 6,9 pct. i 2019. Driftsmarginen (EBITA) ses lande på 17,2 pct. i år, 17,6 pct. i 2018 og 18,0 pct. i 2019.



Estimaterne er opgjort eksklusive Otometrics, der sidste år blev frasolgt og nu indgår som ikke fortsættende aktiviteter hos GN.



/ritzau/FINANS