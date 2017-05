Relateret indhold Tilføj søgeagent Dansk OTC Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Dansk OTC Aktieordbog

Network Capital Group Holding (NCGH) vil starte ny aktivitet inden for Corporate Finance og dertil relaterede ydelser for derved at skabe positiv indtjening på sigt i selskabet.



Det oplyser selskabet sent onsdag.



"Selskabets ledelse har et betydeligt netværk inden for dette forretningsområde og har igennem flere år gennemført og deltaget i transaktioner for over 750 mio. kr. både inden for fremskaffelse af egen- og fremmedkapital," skriver selskabet.



Selskabet meddeler, at Dansk OTC vil fremlægge et frivilligt købstilbud på 0,02 kr. per aktie til selskabets aktionærer inden for 30 dage, da det er planen at afnotere selskabet, såfremt børsen vil imødekomme dette ønske.



"Kursen på 0,02 kr. per aktie svarer til den kurs, som Dansk OTC i sidste uge har erhvervet 25,02 pct. af aktiekapitalen i NCGH til," oplyser selskabet, der yderligere oplyser, at ifølge årsrapporten for 2016 var selskabets egenkapital ultimo 2016 minus 0,02 kr. per aktie, og at der er et ikke-indregnet skattemæssigt underskud på 28,2 mio. kr.



Selskabet ændrer i forbindelse med starten af den nye aktivitet forventningerne for indeværende år til et resultat før renter og skat (EBIT) mellem minus 2 mio. kr. og 0 mio. kr. mod tidligere minus 1,5 mio. kr. til 2 mio. kr. Resultatet er før eventuelle omkostninger til afnotering og rådgivere.



NCGH-aktien har været suspenderet på fondsbørsen siden starten af april på grund af manglende aktivitet. Aktien blev senest handlet til 12,9 øre stykket ultimo marts.



/ritzau/FINANS