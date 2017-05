Antallet af Facebook-brugere nærmer sig to mia

Relateret indhold Artikler

Facebook fremlagde onsdag et flot kvartalsregnskab med et overskud på lidt over tre mia. dollar svarende til lidt over 20 mia. danske kr.



Samtidig nærmer antallet af brugere på det sociale medie sig to mia.. Det er en vækst på 17 pct. i forhold til året før.



Omsætningen passerede otte milliarder dollar mod en forventning på 7,84 mia. dollar i årets tre første måneder.



Det er en stigning i omsætningen på 49 pct. sammenlignet med samme periode sidste år.



Overskuddet er steget med hele 76 pct. i tilsvarende periode.



Til trods for det flotte regnskab faldt aktien med 2,74 pct. ved dagens afslutning.



Selskabets finansdirektør advarer i forbindelse med kvartalsregnskabet om, at væksten i selskabet vil aftage.



Det skyldes blandt andet, at antallet af reklamer i brugernes feeds ikke kan stige mere, da det vil gøre brugerne utilfredse.



Facebook forventes ifølge analysefirmaet eMarketer at have en samlet omsætning på 32 mia. dollar for 2017. Det vil betyde en vækst på 42 pct. i forhold til 2016.



Hvis Facebook lever op til de forventninger, betyder det, at mediet vil have 22,6 pct. af det samlede marked for reklamer på mobilmarkedet.



Forventningen er samtidig, at Facebook kun vil være overgået af Google, der forventes at have 35,1 pct. af alle reklamer på mobilen.



Forud for regnskabet meddelte Facebook-stifter og direktør for selskabet Mark Zuckerberg, at han vil ansætte yderligere 3000 personer, der "skal vurdere de mio. af indberetninger, som det sociale medie modtager hver uge".



Der er allerede 4500 ansatte, som tager stilling til tip fra brugerne.



De mange ansatte skal sikre, at det sociale medie hurtigere kan gribe ind, hvis der spredes overgreb eller andre ulovligheder på video eller live.



I april blev optagelser af drabet på en 74-årig mand i Cleveland, USA, lagt på det sociale medie. Og i sidste uge lagde en thailandsk mand en video ud, som viste, at han havde hængt sin datter på 11 måneder.



