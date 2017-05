Novo A/S har solgt 120.000 aktier i Novozymes, fortæller selskabet i en fondsbørsmeddelelse.



Aktierne har en samlet værdi på 35,1 mio. kr.



Novo A/S har tidligere fortalt, at det vil beholde sin relative beholdning af aktier på niveauet før den kapitalnedsættelse i Novozymes, som blev gennemført i slutningen af marts.



"Salget er gennemført i henhold til den hensigt," hedder det i meddelelsen.



/ritzau/FINANS