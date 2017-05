Vindmølleproducenten Vestas har besluttet at forlænge selskabets nuværende bonusprogram til en lang række chefer og den øverste direktion.



Det samlede program gælder for omkring 200 ansatte hos Vestas, og de kan modtage op til 310.000 aktier til en samlet værdi på 182 mio. kr.



Programmet løber over tre år og er baseret på, at de ansatte skal leve op til en række mål fastsat af bestyrelsen, som blandt andet tæller finansielle nøgletal som indtjening per aktie, afkastet på investeret kapital og Vestas' markedsandel på globalt plan.



/ritzau/FINANS