Det svenske sikkerhedsselskab Securitas, der konkurrerer med blandt andet G4S, leverede en højere end ventet vækst i første kvartal, selv om det europæiske marked stod stille.



Securitas kom ud af kvartalet med en omsætning på 22,5 mia. svenske kr., hvilket ifølge SME Direkt var 200 mio. svenske kr. højere end ventet blandt analytikerne.



Den organiske vækst lød på 4 pct. i kvartalet, og det var højere end analytikernes forventninger på 3,5 pct.



Indtjeningen var derimod en let skuffelse, da driftsoverskuddet før skat, renter og særlige poster lød på 1,05 mia. svenske kr. mod et ventet plus på 1,08 mia. svenske kr.



Væksten kom, på trods af at Securitas oplevede nulvækst i Europa.



Det svenske selskab havde allerede varslet vækstudfordringer på det europæiske marked i starten af 2017 i forbindelse med sit årsregnskab i februar.



I onsdagens regnskab lyder det, at væksten i Europa ventes at komme op i omdrejninger i anden halvdel af året.



Til gengæld kunne se svenske selskab glæde sig over, at Securitas' nordamerikanske forretning voksede 5 pct. i første kvartal.



/ritzau/FINANS