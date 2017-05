Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Den amerikanske telekæmpe Sprint leverede et langt større salg end ventet i sit fjerde kvartal af regnskabsåret 2016/17, og det bliver belønnet i det amerikanske formarked, hvor aktien stiger med 3,6 pct. til 9,40 dollar efter regnskabet for perioden.



Sprint omsatte i fjerde kvartal for 8,54 mia. dollar mod ventet 7,92 mia. dollar blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.



Det blev omsat til et justeret driftsresultat (EBITDA) på 2,68 mia. dollar mod ventet 2,66 mia. dollar blandt analytikerne.



/ritzau/FINANS