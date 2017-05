Optakt: Rubel og pris/miks giver Carlsberg fremgang i lille kvartal

mio. kr. Q1 2017 (e) Q1 2016 FY 2017 (e) FY 2016 Omsætning 13.435 13.011 65.557 62.614 Vækst % 3,3 -3,4 4,7 -4,2 - Vesteuropa 7819 7734 37.911 37.597 Vækst % 1,1 -4,8 0,8 -3,1 - Østeuropa 2098 1695 12.108 10.205 Vækst % 23,8 -1,3 18,6 -6,3 - Asien 3580 3511 15.376 14.666 Vækst % 2,0 -0,7 4,8 -4,4 EBIT før særlige poster - - 9063 8245 - Vesteuropa - - 5048 5358 - Østeuropa - - 2240 1832 - Asien - - 2962 2802 Særlige poster - -323 251 Resultat før skat - - 7632 7249 Nettoresultat efter minoriteter - - 4848 4486

En voldsom styrket rubel og udviklingen i pris/miks vil være med til at give en vækst i bryggerikoncernen Carlsbergs indtjening og omsætning i kvartalsopdateringen for første kvartal, bryggeriets mindste, der offentliggøres torsdag.Det siger analytiker Morten Imsgard i Sydbank til Ritzau Finans.Der er også blandt analytikere, der har leveret estimater til Ritzau Estimates, enighed om vækst i forhold til første kvartal sidste år og med størst vækst i Østeuropa.De syv analytikere, der har leveret estimater, venter en vækst på 3,3 pct. i omsætningen i hele koncernen til 13,4 mia. kr., men en vækst på knap 24 pct. fra region Østeuropa til knap 2,1 mia. kr.RUBLEN STYRKETStyrkelsen af rublen er det alt overskyggende element i, at omsætningen stiger både samlet set - men specielt i Østeuropa. Den russiske valuta, rublen, er styrket med omkring 15 pct. i første kvartal i forhold til kvartalet sidste år.Generelt vil det volumenmæssigt ikke være en stærk start på året, vurderer Morten Imsgard, der venter volumentilbagegang i regionerne Asien og Østeuropa.I den ellers talfattige meddelelse vil pris/miks ifølge Sydbank-analytikeren være det "datapunkt, som markedet bør tracke".- Det kan godt være, Carlsberg er udfordret på mængder, men hvis det man sælger er det "rigtige" - premiumprodukter - er det godt, vurderer han.PET-FLASKEFORBUD FORSTYRRER MÆNGDENSelv om Østeuropa vil vise fremgang vil der i første kvartal være en markant volumentilbagegang, hvilket skyldes de ændrede regler for PET-flasker.- PET-reglerne vil i første kvartal påvirke mængderne negativt, men på længere sigt vil det være positivt for indtjeningen. Kunderne skal ændre indkøbsvaner. Den samlede effekt bør være, at der kommer et bedre salg med bedre indtjenende produkter på længere sigt, vurderer han.Det er den russiske duma, der har forbudt salg af øl i store plastikflasker - også kaldet PET-flasker. Forbuddet trådte i kraft 1. januar. I første omgang gælder det industriel produktion - og fra 1. juli år kommer det også til at omfatte salg til de private forbrugere.Indtjeningsmæssigt kommer mindre ølflasker ikke til at betyde så meget, da det er billigt øl, bryggerierne sælger i de store flasker. Derimod kan det komme til at påvirke volumenerne.Carlsbergs koncernchef, Cees 't Hart, venter, det vil give et fald på 5 pct. i solgte mængder på markedet, og at Carlsberg i kraft af sin størrelse vil opleve det samme. Dertil kommer et generelt fald i markedet grundet makroøkonomien.Det sagde han til Ritzau Finans i forbindelse med årsregnskabet i februar.KONKURRENCE I VESTEUROPAI region Vesteuropa Nord og Vesteuropa ventes der blandt analytikerne stort set stabil omsætning, der ser en vækst på 1,1 pct. i bryggerikoncernens største region.- I Frankrig burde de som Heineken melde om fremgang, og også i Skandinavien går det godt, vurderer Morten Imsgard, der samlet venter en lille volumenfremgang og ikke voldsomme pris/miks-effekter.Generelt ser han markedet i Vesteuropa, som følsomt, konkurrencen knivskarp og ikke voksende.I Asien ventes en lidt større vækst i omsætningen - 2 pct. - til 3,6 mia. kr., og fokus vil være på Kina, hvor der er oprydning i gang i produktporteføljen. Morten Imsgard venter, at Vietnam er påvirket af det kinesiske nytår, mens udmeldingen om Indien kan være påvirket af en række regulatoriske forhold.Det vil være usædvanligt, hvis Carlsberg efter det "lille" første kvartal ændrer prognosen for hele året.- Indtjeningen i første kvartal udgør kun en meget lille del af den samlede årsindtjening. Udviklingen i kvartalet har derfor også kun lille indflydelse på, om Carlsberg kan indfri sine indtjeningsforventninger for hele 2017, siger Morten Imsgard.Analytikerne, der har givet estimater for hele året, har dog heller opjusteret forventningerne efter årsregnskabet.De venter nu en årsomsætning på 67,8 mia. kr. og et nettooverskud på 5,4 mia. kr. Før årsregnskabet lød forventningerne på henholdsvis 65,8 mia. kr. og 4,9 mia. kr.TABELAnalytikernes forventninger til Carlsbergs kvartalsopdatering for første kvartal 2017:(e) Estimater indsamlet af Ritzau Estimates.Syv analytikere har leveret estimater. Seks analytikere har givet anbefalinger, og de fordeler sig med fire på "køb" og to på "sælg".Regnskabet ventes torsdag morgen klokken 7.00./ritzau/FINANS